Les 4 infos du mercredi 28 juin

Nanterre – Un policier en garde à vue après la mort hier de Naël, un adolescent de 17 ans, abattu après un refus d’obtempérer. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a affirmé que le gardé à vue pourrait être suspendu « si des charges étaient retenues contre lui ». Emmanuel Macron, pour qui « rien ne justifie la mort d'un jeune », demande du « calme pour que la justice se fasse ».

Une marche blanche, organisée par la mère de Nahel, est prévue demain.

Vacances - Vers des vacances scolaires plus courtes? Emmanuel Macron demande au gouvernement de plancher sur le sujet. Raison invoquée ? un temps scolaire trop long l’année et des enfants déscolarisés parfois pendant plus de deux mois. L’objectif serait aussi de réduire les inégalités.

Natalité - Selon les derniers chiffres fournis par l’Insee Bourgogne-Franche-Comté, le nombre de naissances a atteint son plus bas niveau depuis 1946 dans la région l'an dernier. C’est la Nièvre qui affiche par ailleurs le plus faible taux de natalité, et le plus fort taux de mortalité des huit départements.

Cinéma - Un Orléanais dans le 5e opus d'Indiana Jones qui sort ce mercredi en salle! À seulement 16 ans, Ethann Isidore vit un véritable conte de fée ! L'équipe du matin l'a reçu il y a quelques jours.