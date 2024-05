Les 4 infos du mercredi 29 mai

METOO - Un rassemblement ce mercredi devant le ministère de la Santé, à Paris… Plusieurs associations féministes, d’étudiants en médecine et de professionnels de santé appelaient à manifester contre les violences sexistes et sexuelles. Alors qu’un étudiant en médecine a été condamné il y a deux mois pour des agressions sexuelles à Tours sur des camarades de promotion, il poursuit depuis ses études, toujours en médecine, à Limoges.

GREVE - Le mouvement s’annonce très suivi. Les pharmaciens sont appelés à la grève demain. Les raisons sont multiples entre pénurie de médicaments, risques de libéralisation de la vente en ligne et revalorisations salariales. Dans l’Yonne par exemple, 84% des officines garderont le rideau baissé jeudi.

DIVERS - La garde à vue du lycéen de 18 ans soupçonné d'avoir poignardé lundi une professeure à Chemillé-en-Anjou dans le Maine-et-Loire est terminée. Il a été mis en examen pour trois tentatives d’assassinat ce mercredi et placé en détention provisoire… l’enquête a révélé qu’il visait deux autres élèves et qu’il avait également « préparé son acte depuis plusieurs jours ». Un mal-être serait à l’origine de son passage à l’acte, tout motif religieux a été écarté jusqu’à maintenant. Plus de détails ICI.

CINEMA - Artus cartonne au box-office. Son film Un p’tit truc en plus est devenu le plus gros succès de l’année en France. 4,3 millions de spectateurs sont allés voir ce long-métrage porté majoritairement par des acteurs en situation de handicap.