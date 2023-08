Les 4 infos du mercredi 30 août

CHOC – Un homme de 36 ans découvert mort à Saint-Bohaire en Loir-et-Cher. Enseignant, il a mis fin à ses jours hier dans l’enceinte de l’école primaire. Son corps a été découvert sous le préau. Il venait de prendre son poste et devait s’occuper d’élèves de CE2 et de CM1. Une enquête est en cours.

MALTRAITANCE - Un élevage canin à Mézilles dans l’Yonne pointé du doigt par One Voice. L’association de défense animale dénonce des pratiques inhumaines au sein de cet élevage de chiens destinés aux expériences en laboratoire. One Voice critique l’élevage industriel « de milliers de beagles et golden retrievers - animaux particulièrement doux et amicaux - destinés exclusivement à souffrir puis mourir dans des conditions que l’on ne souhaiterait même pas à son pire ennemi ». Une pétition est en ligne sur le site de l’association pour réclamer la fin de l'utilisation des chiens dans les laboratoires.

TAXE - Les premiers avis de taxes foncières tombent dans les boîtes aux lettres des propriétaires. Peu importe où vous résidez, une hausse d’au moins 7,1% est à prévoir. Il s’agit de la part nationale, liée aux valeurs locatives cadastrales. Celles-ci sont indexées sur l’inflation, qui entraine mécaniquement une hausse sans précédent depuis 1986. A cela s’ajoute, le taux de votre commune de résidence. Plus d'infos dans cet article.

WALLABY – Il se balade tranquillement en forêt de Maulnes. Dans l’Yonne, un wallaby a été aperçu à plusieurs reprises à Cruzy-le-Châtel. Le marsupial se serait échappé d’un petit parc animalier des alentours.