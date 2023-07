Les 4 infos du mercredi 5 juillet

EMEUTES - La circulation des bus et des tramways peut reprendre normalement ce soir partout en France, a annoncé ce matin le ministère des Transports. Des dérogations pourront s’appliquer localement en fonction de la situation. A Orléans par exemple, toutes les lignes seront arrêtées à 22h, à 23 heures au Mans. En revanche, à Tours, le réseau Fil Bleu reprend ses horaires habituelles.

A Montargis (Loiret), les travaux de destruction de deux immeubles incendiés en fin de semaine dernière par des émeutiers ont démarré aujourd'hui. Pour rappel hier, la justice annonçait l’ouverture d'une information judiciaire pour tentative d'assassinat et destruction de bien en bande organisée. Aucun suspect n'a pour l'heure été interpellé.

BREVET - Après les résultats du bac hier, place à ceux du brevet des collèges à partir d’aujourd’hui pour 860 000 élèves. Ils seront échelonnés jusqu’au 11 juillet. Ce sera par exemple vendredi pour l’académie de Dijon.

FOOTBALL - Le Paris Saint-Germain a présenté son nouvel entraîneur cet après-midi, Luis Enrique. L’Espagnol a dirigé le FC Barcelone et coaché la sélection ibère lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. Plus tôt dans la journée, le club avait officialisé le départ de Christophe Galtier.

JO 2024 - Ce mercredi s’est ouvert la 3e phase et dernière phase de vente de billets pour les Jeux. Quatre sports sont concernés, pour des compétitions en région : la voile à Marseille, le foot, le basket et le hand. Pour le foot, les prix des billets varient entre 24 et 200 euros. Les premiers prix sont à 30 euros pour les équipes de France féminine et masculine. Billetterie sur tickets.paris2024.org.