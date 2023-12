Les 4 infos du mercredi 6 décembre

FÊTES - L’inflation s’invite à la table du réveillon. Les repas de Noël et du Nouvel An coûteront 9,2% plus cher que l’an dernier, selon une étude publiée aujourd’hui par l’UFC-Que Choisir. Dans le détail, ce sont les prix des vins qui ont le plus augmenté (+16%), suivis des légumes, des chocolats et des pâtes de fruits.

METEO – Sans surprise, l’année 2023 est la plus chaude de l’histoire selon l’observatoire européenne Copernicus. Le mois de novembre est devenu le 6ème mois consécutif à battre un record de températures. Cette année a été plus chaude de 0,13 degrés que 2016, qui détenait le précédent record.

VIAGER – Un homme de 63 ans comparait devant la cour d’assises d’appel d’Orléans. Il est accusé d’avoir étouffé une nonagénaire avec une madeleine à Tours, au printemps 2019. Cet ancien pompier possédait en viager la maison de la victime. Le sexagénaire avait été acquitté en première instance. Le verdict est attendu vendredi soir.

GUETTA – Quel succès! En moins de quinze minutes, toutes les places pour le Chambord Live 2024 sont parties. Rappelons que c'est David Guetta qui sera sur scène le 29 juin prochain. Autre billetterie qui a ouvert aujourd'hui, celle du festival Terre du Son à Monts. Bigflo et Oli, Justice ou encore Jain sont annoncés pour cette 19ème édition.