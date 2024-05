Les 4 infos du vendredi 10 mai

Trafic – Un week-end chargé s’annonce sur les routes de France. Demain la journée sera classée orange dans le sens des retours. Ce sera même pire dimanche puisque Bison Futé voit rouge au niveau national et même noir dans le quart nord-ouest du pays.

Kendji Girac – Le mea culpa de Kendji Girac. Sur les réseaux sociaux, le chanteur s’excuse auprès de son public, alors qu’il s’était blessé par balle fin avril. Il assure se soigner, et se reposer pour revenir encore plus fort. Il dit enfin être conscient de toute la peine et le souci qu’il a provoqués.

Moto – L’édition 2023 avait attiré près de 280.000 spectateurs... Des milliers de motards du monde entier sont attendus au Mans ce week-end pour assister au Grand Prix de France moto. La course aura lieu sur le mythique circuit Bugatti.

Cinéma – Avis aux fans du Seigneur des anneaux. Un film sur Gollum est en préparation et devrait sortir en 2026. Andy Serkis, qui interprétait déjà le personnage dans les films de Peter Jackson, reprendra son rôle, et il sera également à la réalisation. Une nouvelle série de films basé sur l’univers créé par Tolkien est enfin envisagée.