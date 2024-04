Les 4 infos du vendredi 12 avril

METEO - La chaleur est de retour. Il a fait aujourd'hui 21 degrés à Bourges, 22 à Orléans, 23 à Angers, Nevers et Orléans. Une semaine après un pic de chaleur précoce, les températures remontent progressivement pour atteindre ce week-end les 25 degrés sur la moitié nord du pays. Les 30 degrés seront même dépassés par endroits dans le sud de la France. Un temps estival de courte durée, puisqu’un rafraichissement arrivant par le nord du pays est attendu dimanche.

ESSONNE - En Essonne, deux enfants ont été retrouvés morts la nuit dernière. Leur père, qui a avoué les meurtres, a été placé en garde à vue après avoir tenté de mettre fin à ses jours au volant de sa voiture. Les victimes avaient 20 mois et 3 ans. Le drame intervient sur fond de conflit conjugal. Une enquête a été ouverte pour assassinats. En 2023, plus de 60 enfants ont été tués par leurs parents, selon La Voix de l'Enfant.

MOTOS – La fédération française des motards en colère appelle à des rassemblements ce week-end, et notamment une opération escargot entre Tours et Poitiers demain matin. Dans leur viseur, le contrôle technique qui deviendra lundi obligatoire pour les deux roues (scooters, motos, quads, voitures sans permis). Suivant la date de mise en circulation de votre véhicule, le premier contrôle devra avoir lieu d’ici août prochain pour les plus anciens, au plus tard dans 5 ans pour les plus récents. Le contrôle sera valable 3 ans.

BOURGES - Des billets de train à 5 euros pour le Printemps de Bourges ! Afin de favoriser les déplacements en train pour le festival, la SNCF et la région Centre adaptent leurs tarifs du 22 au 29 avril prochains. Cela concerne des trajets en seconde classe au départ d’une gare de la région et à destination de Bourges. Des trains et cars nocturnes circuleront, en complément des trains habituels, vers Tours, Orléans et Nevers après les concerts.