Les 4 infos du vendredi 15 décembre

Nécrologie – L’acteur Guy Marchand est décédé ce vendredi à l’âge de 86 ans. Également chanteur et auteur du titre « Destinée » qui apparait dans « Le Père Noël est une ordure », il avait aussi reçu le César du meilleur acteur pour un second rôle dans le film « Garde à Vue », en 1982.

Économie – Un coup de pouce bienvenue à l’approche des fêtes de fin d’année. La prime de Noël est automatiquement versée ce vendredi aux familles modestes bénéficiaires de minimas sociaux. Son montant atteint au moins 152 euros, pour une personne seule. 600.000 familles monoparentales voient cette année la prime majorée de 35%, une aide exceptionnelle votée par le parlement.

Justice – Dernière phase dans le procès de Monique Olivier, les parties civiles plaident ce vendredi. Le procès devrait durer jusqu’en début de semaine prochaine avec un verdict attendu mardi. Pour rappel, l’ex-femme de Michel Fourniret est jugée pour complicité dans les enlèvements et les meurtres dans l’Yonne de Marie-Angèle Domèce et de Joanna Parrish il y a plus de 30 ans, mais aussi Estelle Mouzin.

Miss – Qui succèdera à Indira Ampiot ? L’élection de Miss France 2024 a lieu ce samedi soir. 30 candidates sont en lice, dont Emmy Gisclon pour le Centre-Val de Loire, Clémence Ménard en Pays de la Loire ou Luna Lacharme, pour la Bourgogne.