Les 4 infos du vendredi 19 avril

BOURGES - À Bourges, les deux policiers municipaux visés par une enquête après l’accident de scooter survenu lundi soir suite à un refus d’obtempérer ont été mis en examen. Du gaz lacrymogène aurait été utilisé avant que le jeune homme de 22 ans ne percute un arbre et un poteau électrique. Ce dernier conduisait sous l’emprise d’alcool et de stupéfiants. Son pronostic vital est toujours engagé.

BOUCHONS – Des bouchons à prévoir sur les routes ce week-end avec le chassé-croisé entre la fin des vacances scolaires pour la zone C, le début de celles de la zone B et la 2ème semaine de vacances pour la zone A. Demain, Bison futé voit ORANGE en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.

PLUIE - Tours parmi les villes les plus arrosées dans l’Ouest de la France depuis le début de l’année. Pas de record de précipitations le mois dernier, mais avec 63% de pluie de plus qu’une année moyenne, mars 2024 se classe dans le top 10 des mois de mars les plus pluvieux depuis 60 ans. En revanche, les températures ont été plutôt douces puisque mars 2024 est également dans le top 10 des mois les plus chauds.

TAYLOR SWIFT - Taylor Swift sort son 11ème album. The Tortured Poets Department, a été dévoilé ce matin. 16 morceaux, qui devraient permettre encore à celle qui est devenue la première artiste milliardaire uniquement avec les revenus de sa musique de battre de nouveaux records. Elle qui a déjà remporté 4 Grammy Awards d’album de l’année, personne n’a fait mieux.