Les 4 infos du vendredi 25 août

TRAFIC - Le dernier week-end d’août se profile et du monde est à prévoir sur les routes. Ce vendredi est classé ORANGE par Bison Futé dans le sens des retours à l’exception de l’arc méditerranéen en ROUGE. Il est conseillé d’éviter l’A10 entre Bordeaux et Paris jusqu’à 20h. Demain le trafic sera encore plus dense avec un drapeau ROUGE hissé sur la totalité du pays.

METEO – Un vent de fraicheur bienvenu. Les températures sont en baisse aujourd’hui après une semaine de forte chaleur. Dans les prochains jours, le mercure va encore chuter et rester bien en dessous des normales de saison.

MOBILISATION – Les anti-bassines ont établi un campement de fortune devant l’agence de l’eau Loire-Bretagne à Orléans – La Source. Les 600 militants partis des Deux-Sèvres vendredi dernier demandent une suspension des chantiers de retenues d’eau. Une délégation a rencontré la préfète du Loiret cet après-midi. Et les militants ont déjà prévenu: ils resteront sur place tant qu’ils n’auront pas obtenu gain de cause.

SPORT – Avec l’entrée en lice ratée pour les Bleus au mondial. Défaite 95/65 face au Canada. Prochain match dimanche contre la Lettonie. La victoire sera obligatoire pour les Tricolores.