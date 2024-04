Les 4 infos du vendredi 26 avril

Santé – La vaccination contre la méningite chez les nourrissons sera obligatoire à partir de 2025. C’est ce qu’a annoncé le ministre délégué chargé de la Santé, Frédéric Valletoux, selon l’avis de la Haute autorité de santé.

Social – Les cliniques privées sont appelées à suspendre totalement leur activité du 3 au 5 juin prochains. Déjà en conflit avec le gouvernement sur leurs tarifs pour 2024, la Fédération de l’hospitalisation privée réclame une augmentation de 500 millions d'euros de l'enveloppe budgétaire qui leur est allouée, afin notamment de compenser l'inflation et revaloriser les salaires à la même hauteur que dans le public.

Justice – La demande de remise en liberté de la maire d’Avallon, Jamilah Habsaoui, a été rejetée. Pour rappel, de la drogue, de l’argent en liquide ou encore des lingots d’or avaient été retrouvés à son domicile, dans le cadre d’une enquête sur trafic de drogue. L’élue clame son innocence. Les enquêteurs cherchent à déterminer si ces éléments ont été entreposés chez elle à son insu, ou non. La maire d’Avallon est écrouée depuis maintenant quinze jours à la maison d’arrêt de Dijon.

Jeux Olympiques – La flamme olympique va prendre la mer samedi. Elle embarquera depuis Athènes, en Grèce, sur le célèbre voilier Bélem, construit en 1896, l’année de création des JO modernes. Le périple doit durer 12 jours et la mènera jusqu’à Marseille, avec une arrivée en fanfare prévue le 8 mai. La flamme sera stockée dans une lanterne et gardée dans le grand roof, la plus belle pièce du bateau.