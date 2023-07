Les 4 infos du vendredi 28 juillet

Justice - C’est une première pour un ministre en exercice ! Eric Dupont-Moretti, soupçonné de prise illégale d’intérêts dans deux dossiers lorsqu’il était avocat, sera renvoyé devant la justice, sur décision de la Cour de cassation. Il sera alors jugé devant la Cour de justice de la République. Le garde des Sceaux a alors indiqué « attendre avec confiance » son procès.

Départs en vacances - Le weekend s’annonce chargé sur les routes… Et ce, dès ce vendredi 28 juillet. Bison Futé a classé la journée ROUGE dans le sens des départs sur tout l’ouest de la France. L’Est est en ORANGE. Et demain, samedi, l’ensemble de l’hexagone verra ROUGE dans le sens des départs…Comme toujours, des difficultés sont attendues sur les grands axes, et notamment sur l’A10 entre Orléans et Bordeaux, et l’A11 entre Le Mans et Nantes.

Pouvoir d'achat - L’inflation ralentit à nouveau en juillet, à 4,3% sur un an. Les prix continuent d’augmenter… mais moins vite, selon l’Insee. La hausse des prix alimentaires est de 12,6% sur un an, alors qu'elle était de 13,7% en juin. A ce sujet, les Français s’adaptent et consomment autrement… Selon les données de l’Insee toujours, la consommation de biens alimentaires s’est écroulée de 10 % entre décembre 2021 et juin 2023.

Artiste - Les fans de Taylor Swift sont déchainés... lors de deux soirs de concert à Seattle il y a quelques jours, les 72 000 spectateurs ont déclenché un mini-séisme équivalent à une magnitude 2,3... semble-t-il lors des chansons Shake It Off et Blank Space... les fans français devront attendre mai et juin 2024 avant de faire trembler eux aussi le sol à Paris et Lyon.