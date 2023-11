Les 4 infos du vendredi 3 novembre

CIARAN – Emmanuel Macron s’est rendu en Bretagne aujourd’hui, au lendemain du passage de la tempête Ciaran qui a fait de nombreux dégâts dans le nord-ouest du pays et provoqué la mort de deux personnes. Ce matin, 500 000 personnes étaient toujours privées d’électricité.

En revanche, les trains ont repris du service. Les retours de vacances seront bien assurés selon le ministre des transports Clément Beaune. Seuls quelques TGV pourraient être retardés ou annulés.

Et après Ciaran, place à Domingos. Une nouvelle dépression est attendue sur la façade Atlantique ce weekend. Des vents soutenus et des pluies abondantes sont attendues, principalement en Pays de la Loire et dans le Poitou.

BRONCHIOLITE - Le Centre-Val de Loire est désormais en phase épidémique de bronchiolite. L’épidémie annuelle qui touche essentiellement les bébés a gagné de nouvelles régions ces derniers jours. À noter tout de même que le niveau actuel des hospitalisations reste toutefois inférieur à ce qu’il était l’an dernier.

BIS – Un nouveau tirage au sort pour la Coupe de l’Indre. Décision du comité de direction du District. Le du premier tirage diffusé sur les réseaux sociaux en direct, a été entaché de soupçons de tricherie.

TV – La Star Academy de retour. La 11e saison commence demain et doit durer près de trois mois. L’émission prendra ses quartiers comme d’habitude au château de château de Dammarie-les-Lys. A suivre ce samedi à partir de 21 sur TF1.