L'IVG dans la Constitution : Après son vote au Parlement en début de semaine, l’IVG est définitivement inscrite dans la Constitution ce vendredi, lors d’une cérémonie de scellement, qui s'est déroulée à midi place Vendôme à Paris. Lors de son discours, Emmanuel Macron a annoncé sa volonté d'inscrire l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Catherine Ringer a été choisie pour interpréter l’hymne national lors de cette cérémonie. La chanteuse des Rita Mitsouko s’était déjà exprimée sur son propre recours à l’IVG.

Journée internationale des droits des femmes : ce 8 mars, de nombreuses manifestations étaient organisées à travers le pays, pour réclamer des mesures en faveur de l’égalité des sexes… Des rassemblements ont notamment eu lieu à Orléans, Tours, ou encore Angers.

La mort d’Akira Toriyama : Les fans ont le cœur lourd aujourd’hui…le créateur de Dragon Ball est décédé à l’âge de 68 ans, a annoncé sa maison d’édition. Les 42 tomes des aventures de Goku et ses amis se sont vendus à environ 300 millions d’exemplaires, ce qui en fait l’un des mangas les plus vendus dans le monde après One Piece…

Plus de femmes dans les clubs de football : À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, la Fédération française de football a publié "les chiffres de la pratique au féminin"… Et ça bouge ! Les chiffres n'ont jamais été aussi importants que cette année. La FFF compte, au 7 mars, 247 160 licences féminines, un record !