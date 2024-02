Les 4 infos du vendredi 9 février

BADINTER - Robert Badinter est mort ce vendredi à l’âge de 95 ans. Celui qui fut avocat, écrivain, président du Conseil constitutionnel, sénateur – était surtout connu pour son engagement contre la peine de mort. Il obtiendra en tant que garde des Sceaux son abolition en 1981.

MEDECIN - Bientôt une consultation à 30 euros ? L’Assurance maladie se dit prête à financer une hausse de la consultation chez les généralistes, tout en demandant des efforts aux praticiens ; notamment un renforcement des gardes de médecins libéraux en première partie de nuit. Les spécialistes pourraient aussi augmenter leurs consultations, également sous conditions.

MUSIQUE - Rap et R’n’B seront à l’honneur ce soir aux Victoires de la Musiques avec notamment le castelroussin Gazo, nominé dans la catégorie de l’artiste masculin de l’année. Le rappeur Josman originaire de Vierzon

DISNEY - Profiter de Disney+ à plusieurs avec un seul abonnement ne sera bientôt plus possible. Le géant américain fera la chasse aux comptes partagés dès cet été aux Etats-Unis, puis ensuite en Europe. Comme Netflix, il sera possible d’ajouter quelqu’un sur son profil, mais moyennant quelques euros supplémentaires, bien sûr…