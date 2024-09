Les Accroche-Cœurs à Angers : « Quelque chose d’énorme »

300 agents de la Ville d’Angers, 250 artistes, une centaine de bénévoles, mais aussi 80 techniciens pour assurer plus de 40 spectacles sur trois jours, du vendredi 13 au dimanche 15 septembre prochains. Voilà, en quelques chiffres, l’ampleur de la 24e édition des Accroche-Cœurs qui, contrairement à l’an dernier, débute pour cette saison dès la journée du vendredi.

Le fantastique au coeur des spectacles

Cette année, un fil rouge traverse l’événement : le fantastique. « Je me suis amusée à décliner ce mot », précise Marie Driaux, la directrice artistique de l’événement : « il y a aussi des prouesses fantastiques, comme ‘To Be Queen’, une version humaine de la ruche mais qui va s’élancer d’un trapèze à plusieurs mètres de haut, ou encore des animaux fantastiques, et surtout des gens fantastiques qui ont travaillé sur quelque chose d’énorme. »

Les Angevins et les touristes d’ailleurs sont également invités à prendre part à la fête, en se parant de bleu et de paillettes lors de la cérémonie d’ouverture le vendredi soir. « On invite aussi les Angevins à participer à un certain nombre de spectacles, notamment le samedi soir, au moment de l’ouverture du spectacle ‘Nouveau monde’. Il y a aussi ‘Superbe’ le dimanche, pour lequel on invite les gens à se prendre pour Beyoncé ou Lady Gaga, en tout cas, laisser ses complexes et sa retenue dans un coin, et profiter du moment présent pour rire tous ensemble », ajoute la directrice.

"L’un des trois, quatre plus gros festivals des arts de la rue en France"

Après déjà 23 éditions, une expérience significative permet aussi au festival d’être de plus en plus reconnu à travers le pays, d’après Marie Driaux : « c’est l’un des trois, quatre plus gros festivals des arts de la rue en France, avec Aurillac ou Chalon. Quand on dit qu’on travaille pour les Accroche-Cœurs, c’est un festival qui est connu et reconnu, que ce soit par les compagnies ou par le public. »

On évoquait plus haut la fameuse cérémonie d’ouverture. Un terme qu’on commencerait presque à avoir l’habitude d’entendre, avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et lors de la cérémonie d’ouverture des JO, il y a probablement un animal qui vous a impressionné : Zeus, le cheval métallique qui a traversé la Seine. En parallèle, à Angers, vous pourrez aussi admirer un cheval, Pégase, mais Marie Driaux l’assure, elle n’a pas copié : « effectivement il y a un lien qui est assez drôle sur le cheval, mais faut savoir que l’ouverture qui se fait avec Pégase, elle est calée depuis Noël, donc autant vous dire que je ne suis pas dans les petits papiers pour savoir ce qui allait se passer aux JO six mois à l’avance. Ce cheval était prévu bien en amont. Il faut croire que, et Thomas Jolly et moi, on y a pensé pour une grande cérémonie d’ouverture. »

On rappelle que l’événement est gratuit, en espérant la semaine prochaine que la pluie ne viendra pas gâcher la fête. Ou alors, la nouvelle édition des Accroche-Cœurs aura un nouveau point commun avec la cérémonie d’ouverture parisienne…