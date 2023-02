Les agriculteurs du Centre-Val de Loire mobilisés à Paris

Des centaines de tracteurs ont convergé ce mercredi 8 février au petit matin vers Paris, afin de manifester contre les « contraintes pesant sur l'agriculture », en particulier les restrictions d'usage des pesticides. Une délégation venue du Centre-Val de Loire fait partie du cortège. Ces derniers mois, les agriculteurs se sont rassemblés à travers le pays, pour dénoncer la hausse des coûts de production en raison de la flambée des prix de l'énergie ou réclamer de stocker de l'eau pour irriguer leurs cultures. Mais la goutte qui fit déborder le vase fut notamment la décision du gouvernement, le 23 janvier, de renoncer à autoriser les insecticides néonicotinoïdes pour la culture de la betterave sucrière.

« Les filières betteraves sucrières, légumières, fruitières, colza, pommes de terre, lait de vache et viande bovine sont menacées purement et simplement de disparition si le gouvernement ne réagit pas très vite », explique la FNSEA du Centre-Val de Loire dans un communiqué. Le syndicat dénonce « la suppression continue des moyens de production, la mise en œuvre de contraintes réglementaires intenables sur l’eau et les produits phytosanitaires, sans compter le jeu incessant de la grande distribution pour tenter de contourner les rémunérations des matières premières agricoles ».