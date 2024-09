Les anneaux olympiques retirés de la Tour Eiffel

Une page se tourne ! Après plus de 110 jours passés accrochés sur le plus célèbre monument parisien, les anneaux olympiques ont été décrochés de la Tour Eiffel, dans la nuit du 26 au 27 septembre. Si la mairie de Paris souhaite garder ce symbole des Jeux Olympiques 2024 au moins jusqu’en 2028, il faut qu’une structure plus légère et résistante à l’hiver soit installée. Les anneaux pesaient en effet environ 30 tonnes.

Transformés en bancs ou mis en vente sur Ebay

Que vont devenir ces anneaux ? Si Los Angeles ou Montréal ont gardé les leurs, Pékin et Atlanta ont entendu quelques années avant de les exposer. Londres, qui organisait les JO en 2012, a de son côté décidé de recycler en partie ses anneaux olympiques… en bancs, installés près de la gare de Saint-Pancras. Quant à ceux de Sydney, ils ont été démontés en une quarantaine de parties et abandonnés par le fabriquant dans un hangar. Le repreneur de l’usine a ensuite décidé de les mettre en vente sur Ebay. Le lot a été adjugé 15.000 euros.