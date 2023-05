Les basketteuses angevines on fait « une saison très aboutie »

Soir de match ce mardi pour les basketteuses angevines. Pas n’importe lequel, puisque l’Ufab démarre sa phase de play-offs en affrontant Villeneuve-d’Ascq en quart de finale aller. Malgré une défaite la semaine dernière lors de la dernière rencontre de la saison régulière, les joueuses ont réussi à se hisser à la 7e place de la Ligue féminine, synonyme également de maintien pour la saison prochaine.

"J'ai beaucoup de fierté pour ce groupe"

La coache de l’UFAB Aurélie Bonnan fait le bilan de cette année : « on est forcément très satisfaits, c’est une saison très aboutie, que ce soit sur le championnat de France ou la coupe d’Europe. J’ai beaucoup de fierté pour ce groupe, pour le club et l’ensemble du staff. On a beaucoup donné, ça a été dur, il y a eu des moments pas simples mais on a su rester soudés et aller chercher les matchs qu’il fallait pour accrocher ce Top 8. J’ai une équipe de guerrières, les filles avaient à cœur de jouer tous les matchs. »

Afin de préparer ce quart de finale face à Villeneuve-d’Ascq, les filles d’Aurélie Bonnan se sont entrainées vendredi et lundi derniers, mais aussi ce mardi matin. Pour rappel, leurs adversaires ont fini à la deuxième place du classement et les ont toujours battues cette année en saison régulière. La coache donne son avis sur l’équipe et le match qui les attend : « Villeneuve est favori, mais c’est une autre compétition qui commence. Les filles sont là, elles ont envie, elles veulent encore montrer des choses. Ce serait chouette que la salle soit aussi remplie que la semaine dernière pour rendre aux filles tout ce qu’elles leur ont donné depuis le début de l’année. »

UFAB – Villeneuve-d’Ascq : coup d’envoi donné ce mardi soir à 20h à la salle Jean Bouin, avant un match retour prévu mardi prochain, le 9 mai.