Les câlins, un remède naturel pour notre santé mentale

Faire des câlins ne serait pas seulement agréable, mais également bénéfique pour notre santé mentale.

Une étude récente menée par l’université Queen Mary de Londres apporte un éclairage scientifique sur les raisons pour lesquelles les étreintes nous procurent un sentiment de bien-être profond. Les chercheurs Laura Crucianelli et Gerardo Salvato se sont penchés sur un aspect souvent négligé de notre corps : la thermoception, c’est-à-dire notre capacité à percevoir les variations de température, et son rôle dans la conscience corporelle.

Leur travail démontre que la chaleur, l’un des sens les plus anciens de l’être humain, agit comme un signal de protection et d’ancrage. Elle contribue à renforcer notre sentiment d’appartenance à notre propre corps et nous permet de nous sentir en sécurité dans notre environnement. En analysant des décennies de recherches sur le sujet, les scientifiques ont mis en évidence une voie de communication entre le corps et le cerveau qui avait été jusqu’ici sous-estimée. Cette voie est essentielle pour comprendre et traiter certains troubles de la santé mentale, tels que la dépression ou l’anxiété.

Les câlins combinent de manière unique deux stimulis puissants : le toucher et la chaleur. Cette combinaison active des mécanismes cérébraux associés à la sécurité et à la régulation émotionnelle. Lorsque nous nous étreignons, notre cerveau libère de l’ocytocine, souvent surnommée « l’hormone du bonheur ». Cette hormone contribue à réduire le stress, à diminuer l’anxiété et à renforcer les liens sociaux, favorisant ainsi un sentiment de connexion avec les autres.

Une simple étreinte pourrait donc devenir un véritable outil pour améliorer notre bien-être quotidien. Ces découvertes ouvrent également des perspectives prometteuses pour les traitements en santé mentale et la rééducation sensorielle, en intégrant la dimension corporelle dans la prise en charge thérapeutique.