Les chats miauleraient davantage avec les hommes que les femmes

C’est en tout cas ce qui ressort d’une étude publiée il y a quelques mois par de chercheurs turques.

Les chats ne cessent de fasciner par leurs comportements parfois énigmatiques. Une étude récente, publiée dans la revue Ethology, suggère que leurs miaulements ne sont pas distribués au hasard : ils seraient en réalité plus fréquents lorsqu’ils interagissent avec des hommes qu’avec des femmes.

Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs ont observé une trentaine de chats domestiques dans leur environnement quotidien. Les propriétaires volontaires ont été filmés lors de leur retour à la maison, un moment clé pour analyser les réactions des félins. Les scientifiques ont ensuite étudié les 100 premières secondes suivant les retrouvailles entre l’animal et son maître ou sa maîtresse.

Les résultats sont sans appel : les chats produiraient en moyenne 4,3 vocalisations lorsqu’ils accueillent un homme, contre 1,8 lorsqu’ils saluent une femme. Ces vocalisations incluent non seulement les miaulements, mais aussi d’autres sons comme les ronronnements ou de légers grognements.

Selon les chercheurs, cette différence pourrait s’expliquer par la manière dont les humains réagissent à leurs animaux. Les femmes auraient tendance à être plus attentives et à interpréter plus facilement les signaux non verbaux de leur chat. À l’inverse, les hommes seraient parfois perçus comme moins réactifs ou moins expressifs dans leurs interactions avec l’animal. Les chats pourraient donc adapter leur comportement vocal afin d’attirer davantage l’attention de leur propriétaire masculin.

Cette hypothèse reste toutefois à prendre avec prudence. Plusieurs spécialistes soulignent les limites de l’étude : un échantillon relativement restreint, un contexte culturel spécifique et des conditions d’observation qui ne permettent pas de généraliser les résultats à tous les chats ou à toutes les populations.