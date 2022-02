Les discothèques rouvrent leurs portes ce mercredi 16 février

Comme dirait Clara Luciani : « Il faut qu'ça bouge, il faut qu'ça tremble, il faut qu'ça transpire encore ! ». Ce soir, la vie va recommencer dans les discothèques, autorisées à accueillir de nouveau du public à compter de ce mercredi 16 février. Rouvertes depuis septembre dernier pour la plupart, elles avaient dû refermer dès le 10 décembre. « Je savais très bien qu’on allait galérer à rouvrir et attirer les clients, pour se faire couper l’herbe sous le pied juste derrière », confie Médérick Rousseau, gérant du Millénium Club, à Auxerre. « Là, je pense qu’on touche à la fin des fermetures, je suis un peu plus confiant que l’autre fois. »

Un optimisme mesuré

Pour cette nouvelle réouverture, Médérick Rousseau se veut optimiste. « On reçoit pas mal de messages sur les réseaux sociaux, notamment pour savoir si le pass ou les tests seront obligatoires », confie-t-il. « Les clients ne vont pas revenir de but en blanc. Il va y avoir un gros boulot de pédagogie et un petit temps d’adaptation », poursuit Médérick Rousseau qui ne s’attend pas à un retour à la normale avant avril ou mai. D’autant plus qu’avec la hausse des prix de l’énergie ou du carburant, par exemple, les clients pourraient revoir leurs priorités. « Nous, on est un plaisir, pas une obligation… », rappelle le patron du Millénium club.

Économiquement, d’ailleurs, les aides promises pour cette seconde fermeture se font aussi attendre. Les fonds de commerce des discothèques, eux, ne valent plus grand-chose. « Il va falloir 3, 4 ou 5 ans pour espérer pouvoir les revendre par rapport au chiffre d’affaires. Il nous faudrait des aides à la relance », estime Médérick Rousseau.

A Auxerre, le Millénium rouvrira vendredi soir à 23h. Signe que les professionnels ont désormais un peu de visibilité, Médérick Rousseau a décidé de signer un artiste (« qui a fait l’Eurovision ») pour le mois de mars.