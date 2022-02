Les éboueurs manceaux en grève, réclament des augmentations

Les ordures ne sont plus ramassées dans les dix-neuf communes de la Métropole du Mans depuis hier. Les éboueurs sont en grève à l’appel de l’intersyndicale réunissant la CGT, Force ouvrière et la FSU. Les grévistes réclament notamment une revalorisation de leur régime indemnitaire et la titularisation des contrats précaires.

Le centre technique de la Chauvinière est actuellement bloqué. Les camions ne peuvent plus entrer ou sortir du site.

Citée par Ouest-France, l’intersyndicale dit avoir été reçue ce matin par un élu de la métropole, sans toutefois obtenir satisfaction. Le mouvement a donc été reconduit 24 heures supplémentaires.