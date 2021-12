Les éditions 26-22 mettent en lumières la culture et le Morvan !

L’association, montée par six amis, s’est lancé dans le défi de l’édition, dans le but tout d’abord de promouvoir les artistes de la région. Ainsi, tous les albums sont illustrés par des auteurs bourguignons. « On s’est rendu compte qu’il y avait une grande demande de la part des artistes », nous explique Pierre-Yves Jacquet, des éditions 26-22.

Deux albums sont d’ores et déjà à découvrir. Tout d’abord, Nos deux géants, qui plonge le lecteur au cœur du parc naturel régional du Morvan, et Le jour où j’ai sympathisé avec mon apéritif, sorti plus récemment le 23 octobre. Dans ce dernier ouvrage, le lecteur part à la rencontre de deux crabes, Robert et Henry, qui se lient d’amitié avec une petite bête qu’ils avaient initialement prévu de manger.

Un message écologique

À travers cette histoire, les éditions 26-22 délivrent un message écologique. « On a voulu montrer que les actions des hommes ont un impact même sur les petits crabes », précise Pierre-Yves Jacquet. Mais la démarche de l’association va plus loin. « Nos livres sont fabriqués en France, sur du papier français, avec des encres les plus respectueuses possibles de l’environnement ».

De quoi vous donner, peut-être, une idée de cadeau 100% bourguignon pour les fêtes. Ces ouvrages sont à commander sur le site de l’association, ou bien auprès de 16 librairies indépendantes en Bourgogne.