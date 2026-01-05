Les Enfoirés 2026 : Santa et Gaëtan Roussel signent deux hymnes

Pour leur retour sur scène en janvier, Les Enfoirés changent de formule. Pour la première fois en quarante ans, deux chansons inédites accompagneront la série de concerts programmés du 13 au 19 janvier 2026 à l’Accor Arena de Paris.

Cette double sortie marque une évolution stratégique, alors que les ventes des précédents albums ont montré un net recul ces dernières années, malgré des salles toujours pleines.

Un premier hymne porté par Santa

Le premier single, Tout se casse, est écrit et composé par Santa, membre de la troupe depuis 2023. Le titre est dévoilé ce matin.

Huit artistes partagent le micro sur ce morceau, dont plusieurs figures bien connues de la troupe, mais aussi Helena, révélée par la Star Academy. Musicalement, la chanson se distingue par une durée supérieure à la moyenne et une montée en puissance progressive, soutenue par des arrangements de cordes marqués.