Les Enfoirés 2026 : Santa et Gaëtan Roussel signent deux hymnes
Publié : 5 janvier 2026 à 10h15 par Iris Mazzacurati
C’est une première pour Les Enfoirés 2026. La troupe des Restos du Cœur sera accompagnée non pas d’un, mais de deux singles. L’un est signé Santa, l’autre par Gaëtan Roussel, et tous deux rythmeront la série de concerts parisiens.
Pour leur retour sur scène en janvier, Les Enfoirés changent de formule. Pour la première fois en quarante ans, deux chansons inédites accompagneront la série de concerts programmés du 13 au 19 janvier 2026 à l’Accor Arena de Paris.
Cette double sortie marque une évolution stratégique, alors que les ventes des précédents albums ont montré un net recul ces dernières années, malgré des salles toujours pleines.
Un premier hymne porté par Santa
Le premier single, Tout se casse, est écrit et composé par Santa, membre de la troupe depuis 2023. Le titre est dévoilé ce matin.
Huit artistes partagent le micro sur ce morceau, dont plusieurs figures bien connues de la troupe, mais aussi Helena, révélée par la Star Academy. Musicalement, la chanson se distingue par une durée supérieure à la moyenne et une montée en puissance progressive, soutenue par des arrangements de cordes marqués.
Un second titre signé Gaëtan Roussel
Mais la nouveauté majeure réside dans l’existence d’un second hymne. Intitulé L’île aux trésors, ce morceau est écrit par Gaëtan Roussel et composé avec Renaud Rebillaud.
Cette chanson sera interprétée sur scène lors des concerts parisiens, avant d’être dévoilée uniquement à la sortie de l’album des Enfoirés, attendue au printemps. Parmi les artistes présents sur ce titre figurent notamment Marine, gagnante de la Star Academy, ainsi que plusieurs piliers historiques de la troupe.
Un enjeu économique assumé
Ce choix de deux singles s’inscrit dans une volonté claire de relancer l’intérêt autour du projet discographique. L’album des Enfoirés 2025 a enregistré les ventes les plus basses de l’histoire de l’association, dans un contexte global de recul du marché physique.
Avec Les Enfoirés 2026, les organisateurs espèrent ainsi toucher un public plus large, tout en renforçant la visibilité des concerts, déjà complets. Les sept dates parisiennes réuniront près de 70 000 spectateurs et devraient, une nouvelle fois, générer plusieurs millions d’euros au profit des Restos du Cœur.