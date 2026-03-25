Les Enfoirés dévoilent le clip de « L'île aux trésors », leur hymne 2026

La troupe des Enfoirés sort le clip de leur hymne 2026 L'île aux trésors ce lundi 23 mars. Un moment toujours attendu par les fans de cette belle aventure solidaire qui dure depuis des décennies.

Les images du clip dévoilent les coulisses de leur spectacle 2026 avec une petite apparition de la plupart des membres de la troupe. On y retrouve toute l'énergie et la bonne humeur qui caractérisent les Enfoirés, entre répétitions et tapis rouge. Certains artistes comme Marine, Amel Bent ou Claudio Capéo,… sont mis en avant dans le clip car ce sont eux qui interprètent les couplets du morceau.

L'île aux trésors a été écrit par Gaëtan Roussel pour être l'un des deux hymnes de la troupe en 2026 aux côtés du titre Tout se casse, écrit et composé par Santa. Le clip de ce dernier est déjà disponible sur YouTube.

Vous pouvez également retrouver le concert 2026 en replay sur TF1+ ou acheter le DVD sur le site des Enfoirés. Une belle manière de prolonger l'expérience tout en soutenant une cause essentielle.