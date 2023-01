Les Enfoirés : l’hymne 2023 écrit par Amir !

Ensemble ils ont déjà écrit les titres « J’ai cherché » et « Longtemps ». Amir revient avec ses collaborateurs de longue date, Nazim Khaled et Raphaël Nyadjiko, pour signer l’hymne 2023 des Enfoirés qui s’appelle « Rêvons ».

Un titre pour la bonne cause

Amir fait lui-même partie de la bande des Enfoirés depuis 2017. Et le collectif d’artistes va pouvoir retrouver le public cette année. Les spectateurs n’avaient plus le droit d’assister au spectacle des Enfoirées depuis le début de la crise du covid. Les concerts auront lieu du 12 au 16 janvier à la Halle Tony Garnier de Lyon. Et ce sera ensuite diffusé courant mars sur TF1.

Pour rappel tous les profits des concerts et des titres sortis par les Enfoirés reviennent à l’association des Restos du Cœur. Pour donner un exemple, selon le site des Enfoirés, un double CD ou un double DVD acheté équivaut à 17 repas qui pourront être servis aux Restos du Cœur.