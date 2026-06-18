Les fans de The Weeknd obtiennent gain de cause : il y aura des RER pour le Stade de France

L'annonce avait provoqué une vive inquiétude chez les spectateurs. À quelques semaines des concerts de The Weeknd mais aussi de BTS au Stade de France, la fermeture programmée du RER B (qui traverse Paris du nord au sud) en soirée menaçait de compliquer fortement les déplacements de dizaines de milliers de fans.

Dans le cadre de travaux prévus sur la ligne, la station La Plaine – Stade de France devait être fermée à partir de 22h45 sur plusieurs dates de juillet, précisément au moment où les concerts devaient se terminer. Cette situation concernait notamment les représentations de The Weeknd et du groupe sud-coréen BTS, attendues parmi les plus grands événements musicaux de l'été.

Très rapidement, les réactions se sont multipliées sur les réseaux sociaux. De nombreux spectateurs ont dénoncé une décision jugée incompréhensible, craignant d'importantes difficultés de circulation à la sortie du Stade de France. Certains évoquaient même des risques de mouvements de foule liés à l'afflux simultané de plusieurs dizaines de milliers de personnes cherchant à regagner Paris et sa région.

Face à l'ampleur de la contestation, la RATP a été contrainte de revoir son organisation.

Le RER B adapté pour les concerts au Stade de France

Après plusieurs jours de polémique, les gestionnaires du RER B ont annoncé de nouvelles mesures. Le trafic sera finalement maintenu normalement les 10, 11 et 12 juillet, des dates qui devaient initialement être affectées par les travaux.

Pour le 8 juillet, seule une partie du réseau sera concernée par des interruptions limitées. Concernant le concert de BTS prévu le 17 juillet au Stade de France, la situation évolue également. Si certaines restrictions demeurent en fin de soirée, des trains supplémentaires seront spécialement mis en circulation à la sortie du concert afin de permettre aux spectateurs de rentrer dans de bonnes conditions.

Cette décision est accueillie comme une victoire par de nombreux fans, qui s'étaient fortement mobilisés pour dénoncer les perturbations prévues sur le RER B.