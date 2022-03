Les foulées d’Orléans feront leur retour le dimanche 3 avril

Après deux années d’absence en raison de la pandémie, les foulées d’Orléans feront leur retour le 3 avril. « L’idée c’est de renouer avec le public, les coureurs, qu’on espère nombreux », avance Rudolph Pipet président de l’association Foulées d’Orléans. 2000 personnes sont attendues même si les inscriptions sont plus tardives, note Rudolph Pipet. « L’inquiétude que l’événement soit reporté comme beaucoup d’autres depuis deux ans, peut expliquer ces inscriptions plus tardives ». D’ailleurs, elles seront ouvertes jusqu’au dernier moment (voir en bas de l’article).

Au total, les coureurs auront le choix entre six courses. Trois seront chronométrées, 5 km, 10 km et semi-marathon. Les autres ne le seront pas : 5 km et deux courses enfants (1 et 2 km).

Le départ et l’arrivée se feront devant la Cathédrale, place Sainte-Croix. Le parcours se fera dans un cadre magnifique, comme le détaille Rudolph Pipet.