Les foulées roses du Berry reviennent pour une 9ème édition !

Tous les ans, le mois d’octobre est dédié à la lutte contre le cancer. Les foulées roses du Berry invitent alors les habitants à se mobiliser le temps d’une course ou marche de 6 km, au départ de La Chapelle Saint Ursin, et dont les fonds sont reversés à l’association Oncoberry, qui propose un accompagnement personnalisé et pluridisciplinaire aux patients atteints de cancer. Sur les 10 euros de l’inscription, 7 euros sont reversés à l’association. L’an dernier, 23 656 euros ont ainsi été récoltés.

Ce samedi, des animations sont programmées sur le village des foulées. Initiation à l’escrime, au judo ou encore à la Zumba sont au menu. Quant à la course, elle se déroulera dimanche, à partir de 10h30. Précisions d’Amandine Morvant, chargée de développement événementiel Centre France Événements, organisateur de l’événement :