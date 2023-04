Le 4 mai ce sera le Star Wars Day. Une fête qui ne tombe pas par hasard ce jour-là. Souvenez-vous de la réplique « May the Force be with you », devenu May the Fourth (le 4 mai).

Dans l’Allier, tout au long du week-end se tient la 24e édition de la Générations Star Wars. Un grand salon rassemblant les fans de la saga et les amoureux de science-fiction, de fantasy et de comics. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus. Le programme détaillé avec Loïc Quinet, responsable communication de l’événement :