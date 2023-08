Les Héros en Or : une nouvelle course près d’Orléans

À l’initiative du CFA Pharmacie de la région Centre-Val de Loire, la course Les Héros en Or s’inscrit dans le cadre du mouvement « Septembre en Or », mois de prévention pour la lutte contre les cancers pédiatriques. « L’idée, c’était de soutenir une cause peu connue ou pour laquelle il y avait peu d’action mises en place », nous explique Victoria Zugetta, responsable communication au CFA Pharmacie de la région centre.

Les cancers pédiatriques regroupent à peu près 60 types de cancers différents, chez les enfants et adolescents, de 0 à 17 ans. « Actuellement, la cause d’un cancer chez l’adulte est assez connue des médecins, ils arrivent à le déterminer, ce qui n’est absolument pas le cas chez les enfants, précise Clélia Lentz, alternante au CFA Pharmacie. Et c’est pourquoi, on a voulu soutenir les recherches ».

2, 5 ou 10 km

Ainsi, les sommes collectées lors de l’évènement seront reversées à la Ligue contre le cancer. Trois parcours sont alors proposés aux participants. Un 5 ou 10 km, ou 2km pour les plus petits. « Nous proposons donc des parcours qui peuvent se faire aussi bien en courant qu’en marchant, précise Victoria Zugetta, responsable communication au CFA. On n’oublie pas les enfants, puisqu’on a concocté un petit jeu de piste sur 2 km, avec des énigmes à résoudre ».

Le jeu de piste est ouvert dès l’âge de 4 ans, accompagné d’un adulte (pour les plus petits). Les inscriptions pourront se faire sur place. En revanche, les coureurs ou marcheurs doivent s’inscrire au préalable, sur Protiming.

À noter également que des animations seront proposées sur le village de la course. Ateliers vélo-smoothies, maquillages pour enfants, une tombola, espace restauration, et ateliers ludiques pour sensibiliser à la cause. Enfin, les organisateurs sont toujours à la recherche de bénévoles. Plus d’infos sur lesherosenor.fr.