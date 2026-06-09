Les impôts parlent-ils aux morts ?

Un habitant d’Angers a eu la mauvaise surprise de voir les impôts lui demander de compléter la déclaration d’impôts de sa mère, décédée il y a 6 ans.

À première vue, l'histoire paraît absurde. En avril dernier, un Angevin a reçu un mail des impôts lui informant qu’il était temps de compléter la traditionnelle déclaration des revenus. Sauf que ce courriel ne lui était pas destiné. Il concernait sa mère, décédée il y a 6 ans. Réaction immédiate : il doit y avoir un bug. Après tout, quand on est mort, on est mort.

Sauf qu'en droit fiscal, les choses sont plus compliquées. Le décès d'une personne ne met pas instantanément fin à toutes ses obligations fiscales. Au contraire. La loi prévoit qu'une dernière déclaration de revenus doit être déposée pour la période allant du 1er janvier jusqu'à la date du décès. Cette formalité n'est plus accomplie par le défunt, évidemment, mais par ses héritiers ou les personnes chargées de la succession.

Autrement dit, du point de vue de l'administration, la mort ne signifie pas nécessairement la fermeture immédiate du dossier fiscal. Elle signifie surtout un changement d'interlocuteur.

C'est un détail juridique, mais il change complètement la lecture de l'affaire. Car lorsque les impôts adressent un courrier à une personne décédée, cela ne prouve pas automatiquement qu'ils ignorent son décès. Cela peut révéler qu'un processus fiscal, successoral ou administratif n'a jamais été totalement clôturé.

Cette nuance est importante parce qu'elle contredit une idée largement répandue : celle d'un État qui saurait instantanément tout ce qu'il sait déjà. Dans l'imaginaire collectif, dès qu'un décès est enregistré à l'état civil, l'ensemble des administrations devraient être informées en temps réel. La réalité administrative est beaucoup plus complexe. Les informations circulent entre services, mais chaque procédure conserve ses propres règles, ses propres délais et parfois ses propres fichiers.

Le paradoxe est donc le suivant : ce qui ressemble à une conversation entre les impôts et une personne décédée est souvent, juridiquement, une conversation entre l'administration et une succession. La véritable question n'est donc pas de savoir pourquoi les impôts écrivent à une morte. La vraie question est de comprendre à quel moment un dossier fiscal cesse définitivement d'exister. Et la réponse est beaucoup moins évidente qu'on ne l'imagine.