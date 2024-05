Depuis quelques années maintenant, les téléspectateurs sont invités à suivre le quotidien de mamans pas comme les autres. Cette saison encore, 4 anciennes et 6 nouvelles participantes vont partager leur vie devant les caméras ; montrer les difficultés qu’elles rencontrent, mais aussi les bons moments.

Le combat d’Ayden

Parmi les nouvelles mamans, on retrouve donc Marine. La Sarthoise est mère de 3 enfants, Evan (7 ans), Ayden (6 ans) et Léane (2 ans). Et son quotidien est rythmé par la maladie de son deuxième, Ayden. Né grand-prématuré à 31 semaines de grossesse, il souffre d’une malformation au niveau de l’urètre qui a engendré une insuffisance rénale. Aujourd’hui, le petit garçon est sur liste d’attente pour une greffe de reins.

« Dans un premier temps, je me suis mise en mode robot et combattante. J’ai de la chance que mon enfant soit là, qu’il respire. Mais c’est lui qui subit la maladie. A partir de là, je me suis conditionnée à faire mon maximum pour être auprès de lui et faire mon possible ».

La maladie d’Ayden est très présente au quotidien, puisque le jeune garçon est sous dialyse 7 jours sur 7, à domicile. C’est ce quotidien que les téléspectateurs pourront découvrir. Marine a souhaité participer à l’émission pour témoigner de leur combat. « On va découvrir un bout de notre quotidien, les hauts et les bas de ce que c’est de vivre avec la maladie d’Ayden, surtout quand il s’agit d’une maladie invisible ce n’est pas toujours évident. Et comment on fait pour réussir à remonter tout ça ».

3 mois de tournage

Marine et sa famille avait été approchés par la production quelques années auparavant, mais l’état de santé d’Ayden ne permettait pas, à ce moment-là, d’intégrer une telle activité dans leur quotidien. « C’est une très grande fierté de partager notre quotidien de cette manière-là. Avec beaucoup de bienveillance, d’avoir été hyper bien entourés. On savait que pour nous c’était le meilleur moment, au tournant de notre vie, de la faire ».

Le tournage a débuté en janvier dernier, et a duré trois mois. La saison 4 des Mamans sur 6TER est donc à découvrir dès ce samedi 25 mai, 21h10.