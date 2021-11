Les médias locaux à la fête lors des premières assises de l'audiovisuel local

Les premières assises de l’audiovisuel local se sont tenues ce jeudi 25 novembre 2021. L'occasion d'interroger les enjeux des medias locaux, apporter de l’information dans les territoires, tout en gardant une attache avec le public. C'est la ministre de la culture, Roselyne Bachelot-Narquin qui a ouvert cette première édition avec un discours rappelant l'intérêt crucial des médias locaux.

Une bonne image auprès des Français

Dans une étude menée par l'IFOP, en partenariat avec le SIRTI et Locales.tv, l'image des médias locaux garde une certaine sympathie pour la plupart des Français. En effet, environ 70% ressentent un attachement particulier à leurs territoires et aux médias qui le composent (72% des Français pour la presse écrite, 71% pour radios locales et 68% pour les télévisions locales).

L'étude montre aussi que la presse locale a un effet sur le suivi des politiques et des enjeux locaux : par exemple, 66% des Français estiment que les informations délivrées par la presse régionale leur seront utiles pour comprendre le projet des candidats et faire leur choix pour l’élection présidentielle à venir.

Un point important sur lequel la presse locale doit investir : les jeunes, et notamment leur attrait des réseaux sociaux. L’étude montre que les jeunes de 15-24 ans en font désormais une source d’information importante : 45% estiment que les réseaux sociaux délivrent une information approfondie et équilibrée.

La création d'un statut pour les médias locaux

Aurélie Rousseau, co-présidente Locales.tv, estime que : "Connaître son territoire, connaître son voisin, c'est aussi comprendre le monde. Nous sommes des médias dans l'hyper-proximité. Nous avons une relation privilégiée et particulière avec notre audience, et en même temps, nous savons que nous participons à la cohésion sociale des territoires, en valorisant les initiatives, en mettant en avant les porteurs de projet. Nous avons un rôle extrêmement particulier, extrêmement engagé auprès de nos publics. C'est ce qui fait toute la richesse des médias audiovisuels locaux."

Face à la volonté et au dynamisme des médias audiovisuels locaux durant ces assises, des demandes ont été dégagées. Parmi elles, la création d'un statut spécifique pour les médias locaux, avec une proposition de labellisation.

Le SIRTI et locales.tv appellent donc les pouvoirs publics à engager des discussions au Parlement afin de donner à l’Audiovisuel local, un statut, une protection et un soutien.