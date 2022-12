Les meilleures confitures du monde se dégustent dans l’Indre

Il a réalisé sa première confiture le 30 juin 2018, et a été sacré double champion du monde des confituriers en 2019… À en croire son palmarès, Jean-Christophe Michelet a un don… Celui de réaliser les meilleures confitures du monde !

Et pourtant, auparavant le Berrichon travaillait dans le commerce international. C’est après une fête de village où il a sauvé des fruits et légumes de la poubelle, qu’il a fait un virage à 180°C. Cette soudaine passion a changé sa vie… Et le titre de champion du monde facilitant bien les choses…. « Disons qu’un titre de champion du monde ne va pas faire exploser vos ventes immédiatement. Par contre ça vous donne une notoriété différente, et ça pose un regard du public qui est différent et du monde professionnel (…) Si avant je faisais une confiture de cornichons on me traitait de fou, maintenant on trouve ça génial ! ».