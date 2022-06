Les meilleures tendances – et les plus cools – de l’année concernant le café  

Le café Dalgona, aux notes de caramel

En matière de goût, vous allez forcément aimer le café Dalgona, la nouvelle tendance de 2022. Il s’agit d’un café réalisé à base d’un caramel d’origine coréenne, cela lui donnant alors une texture en nid d’abeille. On l’appelle aussi parfois le café fouetté, en raison de son aspect. Très crémeux, il est recommandé de préparer son Dalgona en instantané pour que le goût soit encore plus présent et délicieux.

Le Cold Brew et ses variantes, toujours à la mode

Faisant partie des cafés les plus bus par les amateurs de café, le cold brew, ou café glacé infusé à froid, consiste à transformer le café en boisson froide. Cette tendance, qui s’est déclinée sous de nombreuses formes au cours des derniers mois, l’une d’entre elles étant le Nitro Cold Brew (un procédé pour extraire toutes les saveurs à froid du café), reste encore en tête de file pour 2022.

Le café au CBD, une nouveauté

Le CBD, ou cannabidiol, est une substance qui peut faire controverse parce qu’elle est issue de la plante de cannabis. Pourtant, n’ayez pas peur : rien à voir avec la plante illégale ou bien la substance qui vous fait planer. Le CBD est une substance naturelle qui s’utilise dans de nombreuses boissons aujourd’hui : il s’agit d’ajouter quelques gouttes de CBD acheté auprès d’un revendeur fiable comme Cibdol dans votre café pour profiter des bienfaits. Parmi les bienfaits reconnus, la réduction du stress, l’amélioration du sommeil ou encore, l’augmentation de la concentration, rien que ça.

Le café prêt à boire, efficacité et praticité

Avec les modes de vie actifs de chacun, le café a dû se réinventer pour proposer des alternatives à tous les aficionados de café. Si la tendance écoresponsable avait pris le dessus ces dernières années (commander son café au bar à mettre dans son propre contenant), le café prêt à boire est également de retour sur la scène gastronomique en 2022. À préparer soi-même sous forme de poudre ou bien en bouteille, il suffit de l’acheter et d’en profiter à tout moment de la journée.

Le café vegan, au lait végétal

Voilà une tendance bien présente pour 2022, qui prouve des engagements. Le café vegan ne présente pas de nombreuses différences avec un café classique, il va simplement s’appuyer sur des valeurs concernant l’environnement et la planète pour proposer une boisson respectueuse. Par exemple, le lait végétal est désormais privilégié par rapport aux autres types de lait pour cette raison simple qu’il ne provient pas d’un animal.

Le « art latte », pour déguster son café en toute originalité

Aujourd’hui, les tendances se retrouvent même jusque dans l’image du café, autrement dit la surface visible de la tasse. On parle alors de « art latte », ou « latte art », qui permet de faire des dessins comme la fameuse fleur des baristas, ou bien des formes géométriques. Les plus perfectionnistes sont capables de faire d’autres formes plus précises, mais il est aussi possible d’imprimer sur son café. Certaines entreprises proposent cela dans les grandes capitales, et cela apporte un côté ludique au café à emporter.