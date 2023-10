"D'argent et de sang" la série thriller inspirée de faits rééls :

Pas besoin d'être un as de la finance ou un expert en économie pour suivre la nouvelle série Canal sortie cette semaine. "D'argent et de sang" s'inspire librement de "l'arnaque du siècle" sur le marché des "quotas carbone" entre 2008 et 2009 en France et Europe. Arnaque bien rééelle qui a permis à des escrocs parisiens et un trader de détourner des milliards d'euros.

La série, au très beau casting (Vincent Lindon, Ramzy Bedia, Niels Schneider), tirée de l'enquête du journaliste de Médiapart Fabrice Arfi, se veut accessible et nous permet d'en apprendre un peu plus sur le monde de la finance.

Les deux premiers épisodes de la saison 1 sont disponibles sur MyCanal.