C’était l’une des séries les plus attendues de cette rentrée, "Tapie" est disponible sur Netflix . La fiction, inspirée de la vie de Bernard Tapie, retrace les réussites comme les échecs de cette figure des années 80-90.

Le retour de "The Morning Show" :

"The Morning Show" est de retour pour une saison 3 toujours avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Les deux premiers épisodes sont disponibles sur Apple TV + via MyCanal.

La série, qui nous plonge dans le monde impitoyable d'une matinale télé aux États-Unis, avait consacré sa saison 2 à la crise du Covid. Dans cette saison 3, la chaîne de télé qui produit The Morning Show, est confrontée à des difficultés économiques et voit arriver un nouvel investisseur, interprété par Jon Hamm, vu dans "Mad Men".