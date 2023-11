"The Crown" tire sa révérence :

Ils étaient très attendus par les fans de la série et ils sont nombreux. Les quatre épisodes de la première partie de la saison 6 de "The Crown" sont sortis sur Netflix. Les six derniers épisodes seront disponibles le 14 décembre. Cette saison 6 sera la dernière de cette série à succès inspirée de la vie d'Elisabeth II.

Ces dix nouveaux épisodes nous ramènent entre 1997 et 2005. Diana et Charles viennent de divorcer. Cette toute dernière saison se termine par le remariage de Charles avec Camila et la rencontre du prince William et de Kate Middleton. Elle traite surtout de l’accident qui a couté la vie à Lady Di. Un sujet très sensible outre-Manche.

La série promet de créer de nouvelles polémiques en Grande-Bretagne. Pour rappel, le ministre de la culture anglais avait demandé à Netflix, en 2020, d'indiquer clairement que "The Crown" était une fiction et non un documentaire.