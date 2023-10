Les sept épisodes d'une cinquantaine de minutes de la partie 3 sont disponibles sur Netflix . Reste à savoir si une partie 4 verra le jour. La plateforme de streaming attendrait de savoir si cette nouvelle saison rencontre ou non le même succès que les précédentes.

L'une des séries françaises les plus vues dans le monde est de retour. La partie 3 de "Lupin" est sortie cette semaine sur Netflix. Dès le premier épisode, Assanne Diop, toujours en cavale, assure que cet énorme casse qu'il prépare sera le dernier. Mais le retour d'une personne très proche du gentleman cambrioleur va bouleverser ses plans.

Quatre épisodes de 70 minutes environ qui retracent l'ascension fulgurante de David Beckham. L'ancienne icône du football revient aussi sur son histoire d'amour avec Victoria. Le couple se dévoile sur fond d'images inédites. Et les extraits, parfois très drôles, font déjà le tour des réseaux sociaux.

Leur nom ne parle pas qu'aux fans de ballon rond, et c'est peut-être ça qui en fait l'une des séries les plus vues cette semaine sur Netflix . La mini-série documentaire "Beckham" cartonne déjà, quelques jours seulement après sa sortie.

Le retour de Loki

Après le succès de la saison 1, les fans de l'univers Marvel attendaient cette deuxième saison avec impatience. "Loki" est de retour sur Disney +.

Le méchant et lunatique frère de Thor va se retrouver, malgré lui, à errer entre passé et présent et comprendre que le multivers est menacé.

Le dieu de la malice va devoir le sauver.