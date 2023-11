Une nouvelle mini série par le créateur de "Peaky Blinders" :

Elle se regarde facilement en un week-end. La nouvelle mini-série "Toute la lumière que nous ne pouvons voir" devrait vite faire partie des séries les plus vues sur Netflix. Quatre épisodes d'une heure environ et un très beau casting composé notamment de Mark Ruffalo et Hugh Laurie (Dr House).

La série est adaptée du roman éponyme, prix Pulitzer 2015, et est réalisée par le créateur de l'excellente "Peaky Blinders", Steven Knight.

L’histoire se déroule en France à la fin de la seconde guerre mondiale. Les destins d’une adolescente française aveugle et d’un jeune soldat allemand vont se retrouver liés grace à des messages radio.