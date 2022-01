Les nouvelles règles du DPE « ne sont pas logiques » selon la Confédération nationale du logement

Le nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) ne fait l’unanimité. Entré en application à l’été dernier, avec pour objectif de prendre en considération les enjeux climatiques. Jugé trop sévère, une nouvelle version est entrée en application au 1er novembre 2021.

A partir de 2025, les logements classés G – la dernière note attribuable, ne seront plus autorisés à la location. Ceux classés F et E le seront respectivement en 2028 et en 2034. La note, est basée désormais sur les caractéristiques de l’habitat et plus seulement sur les factures d’énergies. « Avant on regardait la performance énergétique par rapport à l’isolation aujourd’hui la note va être impactée aussi par le mode de chauffage avec un malus pour les chauffages aux énergies fossiles comme le gaz », explique Eddie Jacquemart président de la Confédération nationale du logement.