Les Pays de la Loire, région où les Français sont les plus heureux

Selon cette étude réalisée par le cabinet d’étude Elabe et l’Institut Montaigne, ces deux régions sont celles où les Français (42%) déclarent le plus être « très heureux ».

Les Pays de la Loire se démarquent. 73% des sondés estiment que la région se porte bien, et c’est là où les habitants sont les plus optimistes pour leurs avenirs personnels, selon 61% des Français.

Les participants à cette étude ont été sondés sur différents critères, et notamment celui de la sécurité. C’est en Bretagne (75%) et en Bourgogne Franche Comté (71%) que l’on se sent le plus en sécurité dans son quartier. A noter par ailleurs que c’est en Bretagne que les habitants envisagent le moins de quitter leur région (69%).