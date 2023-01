Les producteurs de pommes en colère

Les arboriculteurs du Cher ont organisé ce vendredi 13 janvier une opération coup de poings, à Bourges, pour exprimer leur colère. Dès 6h du matin, ils ont bloqué les entrées et sorties des centrales d’achat de Carrefour et Intermarché pour demander une revalorisation de leurs prix de vente aux grossistes. Ils ont notamment déversé des pommes pourries et des arbres arrachés la veille dans leurs vergers.