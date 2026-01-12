Les Pussycat Dolls feront-elles leur retour en 2026 ?
Les Pussycat Dolls seraient entrain de préparer leur retour et ça 20 ans après leur album à succès "PCD".
C’était il y a 20 ans. La France et le reste du monde découvraient le phénomène des Pussycat Dolls. Le groupe, composé de six popstars issues du monde de la danse et du burlesque et mené par Nicole Scherzinger, a fait décoller les charts grâce à son album PCD et à ses tubes "Don’t Cha", "Beep" et "Buttons". L’album s’est vendu à plus de 9 millions d’exemplaires. Mais des tensions au sein du groupe ont entraîné, cinq ans plus tard, en 2010, sa séparation.
Les Pussycat Dolls pourraient toutefois faire leur retour en 2026. On fait le point sur ce possible come-back.
Une première tentative de reformation conclue par un échec
Les rumeurs d’une reformation n’ont jamais cessé. Si Nicole Scherzinger a poursuivi une carrière solo et a fait un passage par les planches de Broadway, ou encore à la télévision, le groupe a signé son grand retour en 2019, sans Melody Thornton mais avec Carmit Bachar. Toutefois, le titre React n’a pas rencontré son public. Un échec qui aurait pu mettre un terme à cette nouvelle reformation.
Mais la presse américaine a révélé, pendant les fêtes de fin d’année, que les Pussycat Dolls auraient signé un contrat de management avec l’agence CAA, connue pour représenter de nombreuses stars hollywoodiennes. Un retour qui s’opérerait une nouvelle fois sans Melody Thornton. Cette dernière a définitivement tourné la page de l’ère Pussycat Dolls.
Affaire à suivre…