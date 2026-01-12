Les Pussycat Dolls feront-elles leur retour en 2026 ?

C’était il y a 20 ans. La France et le reste du monde découvraient le phénomène des Pussycat Dolls. Le groupe, composé de six popstars issues du monde de la danse et du burlesque et mené par Nicole Scherzinger, a fait décoller les charts grâce à son album PCD et à ses tubes "Don’t Cha", "Beep" et "Buttons". L’album s’est vendu à plus de 9 millions d’exemplaires. Mais des tensions au sein du groupe ont entraîné, cinq ans plus tard, en 2010, sa séparation.

Les Pussycat Dolls pourraient toutefois faire leur retour en 2026. On fait le point sur ce possible come-back.