Les Relais Routiers sont-ils les meilleurs restaurants en termes de rapport qualité prix ?

Le célèbre média britannique a parlé ! Selon la BBC, les meilleurs restaurants où l'on peut déguster de la bonne nourriture française sont les 700 établissements Relais Routiers installés aux quatre coins de l'Hexagone. Grâce à leur "bon accueil" et à leur "qualité irréprochable", ces restaurants au panneau bleu et rouge que l'on trouve au bord des routes nationales pour attirer les transporteurs, sont "conviviaux, sans chichis et à l’ancienne" et "assure la survie d’une tradition française presque centenaire".

Depuis leur création en 1934, les Relais Routiers, souvent ouverts 24h/24, proposent des plats typiques de la cuisine française tels que la blanquette de veau, le civet de lapin, le boeuf bourguignon ou encore la traditionnelle saucisse-purée.

Des restaurants abordables et authentiques

"Jusque dans les années 1980, les gens venaient aux Routiers parce qu’ils savaient qu’ils y trouveraient la même cuisine que celle à laquelle ils étaient habitués chez eux. Aujourd’hui, la plupart des Français ont cessé de cuisiner ainsi. Ils vont dans les routiers pour retrouver ce qu’ils ont laissé derrière eux", explique la BBC. À l'heure où l'inflation est plus que jamais un sujet d'actualité, les Relais Routiers tentent au maximum de proproser des tarifs proches des indemnités repas que les sociétés de transport versent à leurs salariés, qui s'élèvent actuellement à 13,78 euros.

"Il y a de plus en plus de touristes", souligne néanmoins Laurent de Saulieu, le petit-fils de François de Saulieu, qui édite le guide Routiers. "Ce qu'ils recherchent, ce qu'ils trouvent chez les Routiers, c'est l'authenticité", confie-t-il. Construit en 1937, L'Escale, près de Châteauroux dans le centre de la France, reste aujourd'hui le plus grand Routier du pays, ouvert 7 jours sur 7 et pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes au déjeuner et dîner.