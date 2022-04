Les Secrets de Dumbledore : un engouement toujours présent pour l’univers Harry Potter ?

Le film Les Secrets de Dumbledore sort ce mercredi 13 avril au cinéma en France. Troisième volet des Animaux Fantastiques, saga issue de l’univers Harry Potter, il se déroule bien des années avant les aventures du célèbre sorcier. 25 ans après la parution du premier livre des aventures du célèbre sorcier, « l’engouement est ultra-présent », confie Jeanne de la boutique Le Repaire des Sorciers, à Orléans. « Les anciennes générations, les premiers fans d’Harry Potter, ont transmis leur passion à leurs enfants. Ça fait plaisir de voir la magie d’Harry Potter se perpétuer encore aujourd’hui. »

La saga des Animaux Fantastiques suit les aventures d’un magizoologiste, Norbert Dragonneau, et de ses amis. On y retrouve un certain Albus Dumbledore et le mage noir Gellert Grindewald. Un mélange de nouveautés et de références déjà connues des fans. « C’est bien de donner une autre vision de l’univers », poursuit Jeanne. « Les Animaux Fantastiques sont peut-être un peu plus adulte, ça permet de permet de toucher un maximum de monde. Mais les enfants sont aussi à fond sur les Animaux Fantastiques. »