Les sorties du week-end

Une nuit dans les étoiles. L’observatoire de Chinon en Touraine vous invite à regarder les astres ce vendredi. Vous découvrirez le ciel à l’œil nu mais aussi avec les instruments de l’observatoire, le tout commenté par l’animateur de la soirée. Et si vous n’êtes pas disponible, une prochaine session est prévue le 12 avril.

Les carnavals sont de retour. A Blois, c’est ce dimanche. Des compagnies professionnelles internationales, nationales ou locales mettent leurs talents au service des arts de la rue, au côté des centres de loisirs, des associations et des bénévoles. C’est donc un joyeux cortège qui animera les rues blésoises, de l'avenue Wilson à la place du Château, avec un départ et une arrivée en fanfare. La place du Château offre chaque année un spectacle final original.

Pour ceux qui aiment fabriquer eux-mêmes. Un marché aux tissus et des loisirs créatifs est organisé à Bourges ce samedi. Les exposants professionnels vous proposeront une large palette de matières, d’accessoires et d’idées pour vos créations. C’est dimanche au Pavillon d’Auron.

Enfin deux rendez-vous pour les sportifs. Avec d’abord l’Orléans Masters Badminton. Plus de 200 badistes du monde entier se sont affrontés toute la semaine au Palais des sports. Ce samedi et ce dimanche, place aux ½ finales et aux finales. Plus de détails sur orleansmasters.com

Le Mans Urban Trail c’est dimanche. L’occasion de dévaler les marches de la cité Plantagenêt et de (re)découvrir le Vieux-Mans. 20 km attendent les coureurs. Plus d’infos sur endurance72.fr