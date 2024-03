Les sorties musicales du vendredi

Miley Cyrus Crédit : WIkipedia commons

Miley Cyrus, Pharrell Williams, Gossip... Il y en a pour tous les goûts ce vendredi!

Ce mois de mars commence fort avec la collaboration de deux poids lourds. Miley Cyrus et Pharrell Williams et la chanson Doctor (Work it Out), qui avait déjà été publiée en 2017 avant d'être remaniée par le duo. Les deux artistes avaient déjà travaillé ensemble ces dernières années, notamment sur l'album Bangerz de la chanteuse, qui vient de décrocher deux Grammys pour son dernier album et le tube Flowers.

Miley Cyrus et Pharrell Williams - Doctor (Work it Out) Miley Cyrus et Pharrell Williams - Doctor (Work it Out) Miley Cyrus et Pharrell Williams - Doctor (Work it Out) Crédit : Miley Cyrus et Pharrell Williams - Doctor (Work it Out)

Ce vendredi marque aussi le retour de Gossip. Un retour attendu puisque le groupe séparé depuis 2016 (réuni seulement en 2019 à l'occasion d'une tournée), s'apprête à sortir un nouvel album, le sixième de son histoire, intitulé Real Power. Premier extrait: Act of Gods.

GOSSIP – ACT OF GODS GOSSIP – ACT OF GODS GOSSIP – ACT OF GODS Crédit : GOSSIP – ACT OF GODS

On l’avait découvert en duo avec Justin Biber sur le titre Stay. The Kid Laroi revient avec Still Yours (From the doc).

THE ID LAROI - STILL YOURS THE ID LAROI - STILL YOURS THE ID LAROI - STILL YOURS Crédit : THE ID LAROI - STILL YOURS

Enfin, un coup d’œil sur les sorties du mois. Vendredi prochain, on aura le retour d’Ariana Grande et son nouvel album, Eternal Sunshine. Le 15 mars celui de Justin Timberlake et puis le plus attendu, le 29 mars. Renaissance, Act II signé Beyoncé. Un opus country qui devrait surprendre les fans de Queen B.